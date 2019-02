Frauenhandball Schwenk trifft in doppelter Unterzahl

Wolfschlugen / rf

Schon nach 65 Sekunden musste Mathilda Häberle für eine Nichtigkeit auf die Strafbank. Wolfschlugen nutzte die Überzahl zur 2:0-Führung. Erstmals in Überzahl glich Frisch Auf in der 11. Minute zum 7:7 aus. Nach dem 9:9 leisteten sich die Göppingerinnen zehn Minuten lang zu viele Fahrkarten, der clevere Spitzenreiter zog auf 14:11 weg (27.). Die Gäste hatten wieder die passende Antwort, Sara Kuhrt traf zweimal und mit dem Pausenpfiff gelang Larissa Mfomo der Ausgleich.

In Hälfte zwei zeigten beide Abwehrreihen viel Leidenschaft und zwangen den gegnerischen Angriff zu großem Aufwand, um in eine gute Abschlussposition zu gelangen. Nach dem 20:20 (48.) nutzte Sina Ehmann eine Überzahl zur ersten Göppinger Führung (54.). Im Gegenzug kassierte auch Frisch Auf eine Zeitstrafe und Wolfschlugen glich zum 22:22 aus. Die Abwehr der Gäste stand in der Schlussphase wie ein Fels, vorne trafen Schwenk, Wohnus und Frantz zum 25:22 (57.). Wolfschlugen verkürzte, danach mussten binnen 44 Sekunden zwei Göppingerinnen auf die Strafbank und der TSV traf zum Anschlusstor. In den verbleibenden 25 Sekunden spielten die Gäste mit Vier gegen Sechs einen Angriff zu Ende und Anja Schwenk belohnte ihre starke Leistung mit dem Treffer zum 26:24. Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung von Jil Kummer.

FA Göppingen: M. Bauer, Huttenlauch; Kuhrt (4/3), Kummer, Mfomo (1), Häberle (2), S. Bauer (1), Ehmann (3), Schütte (1), Frantz (5/1), Giunta, Schwenk (5/2), Wohnus (3), Kurz (1).