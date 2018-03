Göppingen Schule wieder mit Triathlon

Göppingen / swp

Traditionell richtet das Göppinger Werner-Heisenberg-Gymnasium den Schultriathlon im Göppinger Freibad aus, in diesem Jahr am 19. Juli. Dafür können sich die Schülerinnen und Schüler ab sofort unter www. triathlon.whg-gp.de oder per Post und Fax an die Schule in der Göppinger Jahnstraße 4, Fax-Nummer 07161/9629823 anmelden.

Angeboten werden je nach Altersklassenzugehörigkeit die bereits klassischen Distanzen Schnupper I (200 m Schwimmen, 8 km Rad, 2 km Laufen), Schnupper II (300 m, 8 km, 3 km), Einsteiger (400 m, 16 km, 4 km) und Ironmännle (600 m, 24 km, 6 km). Anmeldungen sind möglich bis zum 14. Mai.