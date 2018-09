Golf Schmidt und Riedel werden Klubmeister

Lorch / jh

Klubmeisterin Patricia Isabel Schmidt setzte sich mit einer 70er Runde (1 Schlag und Par) gleich an die Spitze. Am zweiten Tag erspielte sie eine Runde von 5 unter Par und konnte es am dritten Tag sogar mit 6 unter Par toppen. Der neue Klubmeister Patrick Riedel lag mit einer Runde von 78 Schlägen vorerst auf Platz zwei hinter Daniel Schadhauser (73) und setzte sich mit zwei Runden von 74 und 72 auf Rang eins.

In den Altersklassen setzte sich Andreas Bruder mit 81er- und 82er Runden bei den AK 30 Herren durch. Bei den AK 30 Damen gewann Carina Kunz mit 81er- und 84er-Runden. Ebenfalls zu den Sieger zählten Andreas Häussler in der AK 50 Herren mit 81er- und 79er-Runden sowie Olga Pröll bei den AK 50 Damen mit zwei 78er-Runden. Abschließend durften sich noch Agustin Carmona (81 und 86) und Jaroslava König (87 und 96) als Altersklassen-Klubmeister der AK 65 freuen.

Bei den Jugendklubmeisterschaften setzte sich bei den Jungen in Mika Schepp ein großes Talent durch. Nach zwei 18-Loch-Runden siegte er (78 Brutto/72 Netto) vor Travis Kilb (79/69) und Maximilian Kempa (79/73). Für großen Jubel sorgte Lisa Kunz (75/70) bei den Mädchen, die sich nun neue Jugendklubmeisterin nennen darf. Zweite wurde Katharina Rösch (79/74) vor Emely Wahl (80/68).

In der AK 14-Wertung sicherten sich Travis Kilb (79/69) und Emely Wahl (80/68) die ersten Plätze. Bei den Jüngsten in der AK 12 gewannen Liam Kilb (100/80) und Joy Wahl (95/74). jh