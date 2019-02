Kegeln Schlusspaar wird komplett überrollt

Hattenburg / js

Nach hartem Kampf in einem Spiel, das die Geislinger beim Tabellenzweiten KSC Hattenburg lange offen gestalteten, musste sich der Außenseiter am Ende mit 3:5 Punkten bei 3282:3373 Kegeln geschlagen geben.

Zu Beginn ging die Geislinger Taktik perfekt auf, da sowohl Matthias Reiter als auch David Kern ihre Duelle für sich entschieden. Reiter kämpfte sich nach verhaltenem Start auf gute 559 Kegel und schlug Weitzmann (540) damit nach einem hervorragenden Schlussspurt. Kern erzielte mit herausragenden 590 Kegeln das beste Geislinger Ergebnis und besiegte den starken Hattenburger Roland Chioditti (575).

Robin Winkler tat es seinen Mannschaftskameraden gleich und gewann mit 541 Kegeln gegen Marco Chioditti (518), was den dritten Mannschaftspunkt sicherte. Derweil versuchte Jan Schimmel mit aller Macht an Saiger (556) dranzubleiben, er gab sein Duell allerdings mit 528 Kegeln deutlich ab. Ohne viele weitere Kegel verloren zu haben, schickten die Geislinger ihr Schlusspaar auf die Plattenbahnen.

Mit den 29 Kegeln Vorsprung im Nacken hatten die Geislinger vier Bahnen vor Ende des Spiels die Hoffnung auf eine Sensation. Ein Punktgewinn zumindest schien in greifbarer Nähe. Diese Hoffnung war aber bereits nach wenigen Kugeln im Schlusspaar verflogen, da die Hattenburger Moser (604) und Schädler (580) loslegten wie die Feuerwehr. Kein Geislinger hätte an diesem Tag dort mithalten können. So gaben Jannis Fuchs (530) und Oliver Vogelbacher (534), der erst auf der letzten Bahn ein besseres Ergebnis verspielte, sieben von acht Sätzen ab.