Volleyball Schlusslicht zu schwach, Primus zu stark

Silke Pusch

Gegen den Tabellenletzten und Mitaufsteiger TSV Burladingen II rannten die Landesliga-Volleyballerinnen der SG Volley Alb gleich zu Beginn des ersten Satzes einem Siebenpunkte-Rückstand hinterher. Durch konsequente Aktionen am Netz und stabilem Spielaufbau robbte sich die Mannschaft immer näher heran und gewann den ersten Durchgang sogar noch deutlich 25:16. Auch in den beiden folgenden Sätzen geriet der Heimsieg nie in Gefahr, mit 25:19 und 25:21 tütete die SG die drei Punkte ein.

Anschließend bekam es die SG mit Spitzenreiter TSG Reutlingen zu tun. Mit konstanter Leistung hielten die Gastgeberinnen durchgehend mit, entschieden selbst lange Ballwechsel oft für sich und versenkten den Ball unhaltbar im Feld der Reutlingerinnen. Die bestraften aber jeden Fehler sofort und münzten ihn in eigene Punkte um. Trotz mangelnder Trainingsbeteiligung und damit fehlender Spielpraxis zeigten die Spielerinnen der SG Volley Alb tolle Aktionen. Sie unterlagen trotz heftiger Gegenwehr am Ende noch deutlich 17:25, 15:25 und 20:25.

SG Volley Alb: Barbasci, Hofelich, Kerkossa, Pusch, Römer, Caroline Schneller, Lisa Schneller, Schleicher, Wolfmaier.