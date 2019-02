Tischtennis Schlusslicht glaubt an sich

Süßen / ks

Heute um 17 Uhr bestreiten die Damen der TTG Süßen in der neuen Sporthalle ihr nächstes Heimspiel in der 3. Bundesliga. Gegner ist der TuS Fürstenfeldbruck, der den fünften Tabellenplatz einnimmt. Die Süßenerinnen belegen zwar immer noch den letzten Tabellenplatz, können aber durch die beiden Siege in den vergangenen Wochen mit breiter Brust und Selbstvertrauen antreten. Fürstenfeldbruck hat im vorderen Paarkreuz zwei Nationalspielerinnen in seinen Reihen und setzt im hinteren Paarkreuz auf Eigengewächse. Spielen die Gäste mit beiden Ausländerinnen, wird es sehr schwer für die Damen der TTG. Trotzdem werden sie alles geben, um weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren. ks