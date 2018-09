Oberliga Schlappe für Frisch Auf II zum Auftakt

Göppingen / rf

In der Auswärtspartie beim SV Allensbach II vergaben die Oberliga-Handballerinnen von Frisch Auf Göppingen II über die komplette Spielzeit zu viele Chancen. Bis zum 4:4 in der achten Minute agierten beide Teams auf Augenhöhe. Auch bis zum 8:8 in der 18. Minute blieb Göppingen auf Schlagdistanz. Allerdings leisteten sich die Gäste bereits in dieser frühen Phase zu viele Fahrkarten.

Beim 11:11 in der 22. Minute bat der SV-Trainer sein Team zu einer Auszeit, die auch Wirkung zeigte. Göppingen spielte in der Schlussphase der ersten Hälfte ideenlos und verstrickte sich in Einzelaktionen. Allensbach ging mit einer 16:12-Führung in die Pausenbesprechung.

Im zweiten Durchgang änderte sich auf Göppinger Seite nicht viel. Minutenlang erspielten sich die Frisch-Auf-Frauen mit schönen Kombinationen gute Einschussmöglichkeiten und konnten so immer wieder auf zwei Tore verkürzen. Dann aber stockte der Angriffsmotor wieder. Zu wenig Bewegung im Positionsspiel und das Auslassen bester Chancen der Gäste ermöglichten es dem SV, den Vorsprung wieder auf vier Tore auszubauen.

Beim 28:24 in der 56. Minute war die Partie eigentlich gelaufen. Doch die Gäste gaben nicht auf und konnten in nur 60 Sekunden auf 28:26 verkürzen. Beim Göppinger Anhang keimte nochmal Hoffnung auf. Allerdings zeigten sich die Allensbacher abgeklärter, erzielten in nur zwei Minuten vier Tore und gewannen am Ende verdient, wenn auch etwas zu deutlich, mit 32:27. rf

Frisch Auf Göppingen II: M. Bauer, Huttenlauch; Wohnus, Frantz (2), Kummer (4), Wiedmann (3), Hollnaicher, Merz, Häberle (2), Bergschneider, Kuhrt (5/2), S. Bauer, Ehmann (7), Mfomo (3).