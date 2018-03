Basketball Schiris als Aufreger

Reutlingen / dmt

Zum vorletzten Spiel in der Landesliga fuhren die Basketballerinnen der Turnerschaft Göppingen nach Reutlingen. Sie starteten gut und gewannen die ersten beiden Viertel jeweils mit 15:10. Nach der Halbzeit jedoch punkteten die Reutlingerinnen sich bis zur Führung vor. Deshalb entschied Trainer Uli Schönbucher, die erfahrenen Spielerinnen um Saskia Solomon einzusetzen. Diese konnte gut angespielt werden und verwandelte sicher. Einziger Aufreger waren noch die Schiedsrichter, die jede Bewegung als Foul pfiffen und so kam es zu keinem Spielfluss. Die insgesamt 53 Fouls sorgten nicht nur für viele Unterbrechungen, sondern auch für hohe Foulbelastung der einzelnen Spielerinnen. So kam es im letzten Viertel zu vielen Freiwürfen. Auch hier schnitten die Turnerschaftlerinnen besser ab. dmt

TS Göppingen: Özgül, Kölbl, ­Minic, Solomon (27), Hermann, Mund (13), Bosch, Slewa (8), Geißler, Mühlhäuser-Tremba (18).