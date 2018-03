Biathlon Schempp trifft zu wenig

Oslo / haz

Im Biathlon-Weltcup musste Simon Schempp zum Auftakt der Wettbewerbe am Holmenkollen in Oslo im Sprint über zehn Kilometer einen 53. Platz wegstecken, nachdem der Athlet von der Skizunft Uhingen am Schießstand bei zehn Schuss gleich vier Mal nicht getroffen hatte. Der zweifache Olympia-Medaillengewinner von Pyeongchang muss damit heute (14.45 Uhr) in der Verfolgung über 12,5 Kilometer mit viermaligem Schießen versuchen, das Feld von hinten aufzurollen. Am morgigen Sonntag steht zum Abschluss der Wettkämpfe in Norwegen noch die Staffel der Herren auf dem Programm. Kommendes Wochenende findet das Saisonfinale in Tjumen statt. haz