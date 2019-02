Biathlon Schempp mit Training und EM-Teilnahme

Uhingen / Harald Betz

Biathlet Simon Schempp wird in dieser Saison nach den Weltcups von Ruhpolding und Antholz im Januar auch auf die Wettbewerbe an den nächsten beiden Wochenenden im kanadischen Canmore und in Soldier Hollow nahe Salt Lake City (USA) verzichten. Stattdessen wird der 30-jährige Uhinger weiter an seinem Form- Aufbau arbeiten, nachdem in diesem Winter bislang die erwarteten Ergebnisse für den Doppel- Medaillengewinner der Olympischen Spiele vor Jahresfrist in Südkorea ausgeblieben waren.

Björn Weisheit, Sportlicher Leiter Biathlon im Deutschen Skiverband, erklärte gestern im Rahmen der Nominierung der Athleten für die Wettkämpfe jenseits des Atlantiks: „Die Übersee- Weltcups kommen für Simon Schempp noch zu früh. Von daher haben wir mit den Trainern und ihm abgestimmt, dass er am Stützpunkt bleibt und trainiert. Um vor der WM wieder in den Wettkampfmodus zu finden, wird Simon ab dem 18. Februar an den Europameisterschaften in Minsk teilnehmen. Wir sind überzeugt, dass es die richtige Strategie ist, damit er rechtzeitig zur WM zu alter Leistungsstärke zurückfindet. Er soll in Östersund wieder angreifen können.“ Startschuss in Schweden ist am 7. März. haz