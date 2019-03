Biathlon Schempp bei der WM nur Zuschauer

Uhingen / haz

Ohne ihren über Jahre wichtigen Pfeiler Simon Schempp starten die deutschen Biathleten ab heute bei der Weltmeisterschaft im schwedischen Östersund. Bei sechs Weltmeisterschaften sammelte das Aushängeschild der Skizunft Uhingen bereits acht Medaillen, diesmal aber fehlt der 30-Jährige im Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV), nachdem er seine Saison nach enttäuschenden Resultaten Mitte Januar unterbrochen und vor zwei Wochen endgültig beendet hatte. Anhaltende Rückenprobleme und die Folgen eines Mountainbikesturzes im Mai vergangenen Jahres führte Schempp, der in Ruhpolding lebt, als Gründe für das vorzeitige Saison-Aus an. Aktuell ist die völlige Regeneration im Mittelpunkt, damit einem gründlichen Form-Aufbau für den nächsten Winter nichts im Wege steht.

Nicht nur für Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner ist nach diesem Ausfall klar: „Es ist das erste Mal, dass wir bei einem Großereignis nicht auf unser komplettes Erfolgsquartett Doll, Lesser, Peiffer und Schempp zurückgreifen können.“ Noch vor Jahresfrist hatte Simon Schempp bei den Olympischen Spielen von Pyeongchang in einem Skispitzen-Krimi mit Dauerrivale Martin Fourcade die Silbermedaille im Massenstart gewonnen und mit seinen Staffelkollegen die Bronzemedaille geholt. Bei der letzten Weltmeisterschaft vor zwei Jahren im österreichischen Hochfilzen sicherte sich Schempp ebenfalls im Massenstart den Titel und jubelte zudem mit der Mixed-Staffel über Gold.

Auch wenn ihr Idol somit diesmal nicht in die Loipe geht, werden die Mitglieder des Simon- Schempp-Fanclubs die Wettbewerbe in Skandinavien genau verfolgen, so der Vorsitzende Willi Hahner, zugleich auch erster Mann der Skizunft. Am Samstag, 16. März, ist sogar ein Public Viewing im Rommentaler Burgstüble in Schlat eingeplant. An diesem Tag werden in Östersund die Sieger in der Frauenstaffel (13.15 Uhr) und in der Männerstaffel (16.30 Uhr) ermittelt. haz