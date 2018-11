Ebersbach SC Weiler braucht fünf Sätze

Ebersbach / md

Die Volleyball-Damen des SC Weiler gewannen das Landesligaspiel beim TSV Eningen mit 3:2.

Nachdem Satz eins deutlich an die Gastgeber ging, gewann das Team von Trainer Jörn Boockmann die beiden folgenden Sätze souverän. In Satz vier jedoch schlich sich erneut Unsicherheit ins Spiel ein. Der Angriff kam an der starken Abwehr der Eningerinnen zu selten vorbei und so ging es in den Tiebreak. Hier gewann Weiler mit 15:5. md

SC Weiler: Boockmann, Dürr, Feifel, Kammerer, Kühne, Immel, Melichercik, Seifert, Stieper, Unterkircher.