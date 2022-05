Einen Doppelerfolg für die Säbelfechter der TSG Eislingen durch Meister Lars Geiger und Silber-Gewinner Tiberius Thumm gab es bei den Deutschen U17-Meisterschaften in Künzelsau. Bei diesen Titelkämpfen in der Serie der nationalen Nachwuchsmeisterschaften gingen sieben TSG-Kräfte an den Start. M...