Ihr Sport hat sie weit herumgeführt in der Welt. Mehr als 25 Länder in Asien, Afrika, Europa sowie Nord- und Mittelamerika hat Säbelfechterin Ann-Sophie Ortwein bereist und dort Wettkämpfe bestritten, darunter so außergewöhnliche wie Jordanien, Usbekistan oder Aserbaidschan. Doch jetzt ist dam...