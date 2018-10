Fußball Rutesheim zu Gast in Heiningen

Pr.

Am elften Spieltag empfängt der 1. FC Heiningen den SKV Rutesheim. Damit setzt der Voralbverein seine Serie der Spiele gegen Topmannschaften der Liga fort. Die Partie gegen den Ranglistenzweiten wird am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Im schmucken neuen Clubhaus im Heininger Sportpark geben sich in derzeit die Akteure der Spitzenvereine der höchsten württembergischen Spielklasse die Klinke in die Hand. Nach dem Primus Dorfmerkingen und dem designierten Aufstiegsaspiranten Essingen kommt nun mit dem SKV Rutesheim der aktuelle Tabellenzweite. Der Heininger Trainer Denis Egger erklärt das hamsterartige Punktesammeln: „Wir stehen zwar im Moment auf dem achten Platz, aber von der prekären Tabellenregion trennen uns nur vier Zähler. Wir brauchen also jeden Punkt: Am Samstag muss unser alter Trumpf, die Heimstärke, stechen.“ Eine Erfolgschance bestehe nur mit hundertprozentigem Einsatz seiner Schützlinge, ist sich Egger sicher.

Für ihre richtige Einstellung sorgt er zusammen mit seinen Trainerkollegen Oli Hrabar und Heiko Oßner. „Wir versuchen, leistungsmäßig an unsere Heimspiele gegen Tübingen, Löchgau und Essingen anzuknüpfen“, verspricht der FCH-Coach. Und das, obwohl die Liste der Spielerausfälle weiterhin lang ist. Unter der Woche ereilte den 30-Jährigen zu allem Übel die Botschaft des nächsten Langzeitverletzten: Dem talentierten Youngster Carmelo Trumino (19) wurde ein Kreuzbandriss bescheinigt. „Zuletzt in Laupheim saßen nur drei Ergänzungsspieler auf der Bank“, berichtet der Übungsleiter, der sich in dieser personellen Not selbst einwechselte. „Black&Yellow“ zeigte dennoch eine ansprechende Leistung und entführte beim Dritten des Klassements einen Punkt. Egger möchte am Aufgebot für Samstag nicht herumrätseln: „Leider haben zurzeit Nominierungsprognosen fast lotteriehaften Charakter.“ Aber Jammern passt nicht zur positiven Wesensart des Erfolgstrainers; vielmehr glaubt er wie schon gegen die Essinger Startruppe an die Chance eines Überraschungscoups.

Der SKV Rutesheim macht in der laufenden Runde mächtig auf sich aufmerksam: Gegen Ende der Vorsaison noch in arger Abstiegsgefahr, verbuchten die Mannen um Trainer Rolf Kramer nun nach einem Rundendrittel schon sechs Siege und lediglich eine Niederlage. Dreimal spielten sie unentschieden. Damit rangieren die Schwarz-Weißen mit nur einem Punkt Abstand hinter dem Spitzenreiter. Der 1. FC Heiningen hofft auf viele Zuschauer, die darauf gespannt sind, wie sich der Aufsteiger gegen den Favoriten aus der Affäre zieht. M. O. Merz