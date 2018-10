Handball-Landesliga Rumpfteam geht irgendwann die Puste aus

Kuchen / Steven Franzisi

Die ohnehin gebeutelte Mannschaft von Trainer Ralf Riethmüller musste kurzfristig einen weiteren Ausfall verkraften. Nach den verletzten Mayer, Freichel und Becker musste kurzfristig auch Schäffner wegen einer hartnäckigen Grippe passen. Damit standen mit Däumling und Lächler nur zwei nominelle Rückraumspieler zur Verfügung. ­Riethmüller selbst konnte nicht an der Seitenlinie mitwirken. Er bekam nach der Partie bei der SG Lauterstein II eine Sperre von zwei Spielen aufgebrummt, weil die beiden Schiedsrichter sich im Disput über strittige Entscheidungen bedroht gefühlt haben und dies im Spielberichtsbogen vermerkten. An der Seitenlinie standen für die Partie gegen Saulgau Ambrosch und Hagmann.

In der ersten Hälfte war der SG von der angespannten Personalsituation nichts anzumerken. Priester eröffnete die Partie mit dem 1:0, die Deckung störte den Spielfluss des Württembergliga-Absteigers immer wieder. Hauptsächlich kamen die Gäste über ihren neun Mal erfolgreichen Linksaußen Cuska zum Abschluss. Absetzen konnte sich keine der beiden Mannschaften in der ersten Hälfte. Den 3:4-Rückstand drehten Däumling, Janz und Lächler in einen 9:7-Vorsprung (21.). In doppelter Überzahl gelang es der SG dann nicht, sich weiter abzusetzen, sie kassierte sogar das 9:9. Im Positionsangriff tat sich die SG gegen die körperlich starken Oberschwaben schwer, kam immer dann zu Wurfgelegenheiten, wenn sie nach Ballgewinnen oder Paraden von Kautzmann mit viel Tempo nach vorne spielte. Beim TSV stach neben Cuska vor allem Kaumann auf der Mittelposition heraus, der seine Nebenleute immer wieder mit guten Entscheidungen in Szene setzte.

Nach dem 11:11 zur Halbzeit verbesserten die Gäste im zweiten Durchgang ihre Chancenverwertung erheblich und setzten sich nach Wiederbeginn schnell auf 14:11 ab, bevor Lächler verkürzte. Sukzessive gewann Bad Saulgau die Kontrolle über das Spiel, während die Kräfte bei den Gastgebern schwanden, was vor allem bei der Abwehrarbeit sichtbar wurde.

Zwar kämpfte die SG weiter und hielt sich lange bei zwei Toren Rückstand, doch Saulgau hielt die Zügel weiter in der Hand und setzte sich bis zur 50. Minute auf 22:16 ab. Danach lief bei Kuchen-Gingen wegen des Kräfteverschleißes nicht mehr viel zusammen, sowohl Marcel Preiss als auch Daniel Kautzmann im Tor sahen Gegenstoß um Gegenstoß auf sich zurollen.

Das 31:21 fällt angesichts des Spielverlaufs deutlich zu hoch aus, doch konnte sich die SG in den letzten 15 Minuten nicht mehr gegen die drohende Niederlage stemmen.

SG Kuchen-Gingen: Kautzmann, Preiss im Tor; Lächler (5), Paluszkiewicz, Mann (2), Janz (3), Zasada (2), Franzisi, Becker, Dubrowitsch, Däumling (4/1), Priester (5).

Zeitstrafen: KuGi 3, Saulgau 4. Siebenmeter: KuGi 3/1, Saulgau 2/2.