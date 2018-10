Handball-Landesliga Rote Karte stoppt Tarkan Girgins Rückraum-Gala

Bad Saulgau / Frank Schäffner

Von Beginn an machte der TVA Druck und wollte die unnötige Niederlage aus der Vorwoche unbedingt korrigieren. Aus sicherer Abwehr heraus, vor dem glänzenden Keeper Ionut Torica ließen die Altenstädter den Ball flott laufen und waren über alle Positionen torgefährlich.

Aus dem starken Angriff ragte noch Rückraumschütze Tarkan Girgin heraus. Nachdem Robin Veil den Ball erobert und mit schnellem Gegenstoß zum Anschlusstor eingenetzt hatte, legte Saulgaus unberechenbarer Distanzschütze David Tovmasydas zum 3:1 vor. Den Gästen gelang aber schnell die Wende, da Girgin einen Strafwurf sicher verwandelte und danach zweimal in Folge aus dem Rückraum die richtige Entscheidung traf. Seinen Treffern setzte Saulgau gegen das Altenstädter Abwehrbollwerk nur halbherzige Distanzwürfe entgegen, die Torica problemlos abwehrte. Mit weitem Abwurf schickte er Maxi Pilz, der die Führung auf 5:3 ausbaute. Weitere gehaltene Bälle schufen die Basis für schnelle Gegenangriffe, die Moritz Veil und Jörn Bausch zum 7:3 verwandelten. Im Gefühl des komfortablen Vorsprungs ließ beim TVA die Konzentration nach und die Gastgeber waren beim 6:7 wieder dran.

Girgin setzte seine erfolgreiche Serie fort, aber auf der Gegenseite traf auch Tovmasyan wieder mit ansatzlosem Kracher. Nach dem 9:9 traf Bausch von Linksaußen und Axel Bottek war dabei, per schnellem Gegenstoß zu erhöhen. Der Gegenspieler, der ihn dabei von den Beinen holte, kam mit zwei Minuten gut weg, zumal Altenstadt den Siebenmeter verwarf. Die zweite Gelegenheit im Gegenstoß verwandelte Axel Bottek zum 11:9. Noch einmal schaffte Bad Saulgau den Anschlusstreffer, doch TVA-Trainer Andreas Frey fand in der Auszeit die richtigen Worte. Jetzt bauten seine überlegenen Schützlinge ihren Vorsprung endlich konsequent aus. Torica blieb der sichere Rückhalt und vorne erhöhten Kreisläufer Moritz Veil, Linksaußen Bausch sowie erneut Girgin aus der Distanz auf 14:10. Da die Gäste weitere Gelegenheiten ausließen, blieb der Vorsprung beim 16:12 zur Pause bei vier Toren.

Girgin setzte auch in Hälfte zwei seine Rückraumgala fort, bis er in der 41. Minute, nach unglücklichem Eingriff in einen Schnellangriff des Gegners, disqualifiziert wurde. Seine Mitspieler ließen sich nicht schocken und spielten weiter Chancen heraus, scheiterten aber oft an Keeper David Bakos. Dessen Vorderleute machten es nur kurzzeitig besser und verkürzten in Überzahl auf 18:20. Ansonsten warfen sie übers Tor und von außen war meist bei Torica Endstation. Oliver Köppels Schlagwurf zum 23:20 war noch nicht die Entscheidung, da Tovmasyan wieder einen Gewaltwurf auspackte.

Nach Foul am starken Kreisläufer Moritz Veil verwandelte Bielec den Siebenmeter und ließ noch einen Sprungwurf zum 25:21 folgen. Saulgau konnte in der kurzen Restzeit nur noch auf 23:25 verkürzen und den hochverdienten Auswärtssieg des TVA nicht mehr gefährden.

TV Altenstadt: Torica, Heer; Härringer, Pilz (3), Knosp (1), Köppel (2), Girgin (7/1), Moritz Veil (4), Robin Veil (1), Bausch (3), Micha Bottek, Axel Bottek (1), Bielec (3/1), Christ.