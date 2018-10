Ringen Ringer hadern mit Resultat

Ehningen / Mario Schmidtke

Im zweiten Auswärtskampf der Saison wurden die Oberliga-Ringer des SV Ebersbach beim 11:21 beim TSV Ehningen unter Wert geschlagen. Was der Unparteiische allerdings an diesem Abend für eine Leistung abrief, war eines Bundesligakampfrichters nicht würdig, aus Sicht der Ebersbacher desaströs und in vielen Entscheidungen nicht nachvollziehbar. Dadurch wurde der Ebersbacher Mannschaft die Möglichkeit genommen, den Kampf knapper zu gestalten. Es gilt, diesen Kampf abzuhaken und sich am Samstag zu Hause gegen den RSV Benningen zu behaupten.

Vadim Kozanov (80 kg/Freistil) und Lars Platter zeigten einen schönen Kampf, in dem sie sich nichts schenkten und versuchten, den Kampf zu machen. Beide neutralisierten sich, so dass der Kampf knapp nach Punkten an den Ehninger ging (Einzel-/Mannschaftswertung 1:0/1:0).

Bence Kovacs (57 kg/Freistil) ließ sich in der ersten Aktion von Sulejman Ajeti mit einem Armzug überraschen, bei dem der Ehninger gegen das Ellenbogengelenk des SVE-Athleten arbeitete. Anstatt die Aktion abzupfeifen, wurde es ein Schultersieg des Heimringers (4:0/5:0).

Balint Vatzi (130 kg/Griechisch-römisch) dominierte gegen Daniel Vollmer über die gesamte Kampfzeit und gewann durch mehrere Durchdreher mit 9:0 nach Punkten (0:3/5:3).

Stefan Weller (61 kg/Griechisch-römisch) hatte in der ersten Kampfhälfte gegen Constantin Bulibasa einen schweren Stand und geriet 0:11 in Rückstand. In der zweiten Hälfte brach der Ehninger ein und der Ebersbacher machte den Kampf, doch er wurde aus SVE-Sicht um den Lohn seiner Arbeit gebracht. Der Heimringer bekam nicht eine Verwarnung wegen Passivität, obwohl er nur noch reagierte. Weller verkürzte nur noch auf 11:2 und verlor nach Punkten (3:0/8:3).

Armin Turzer (98 kg/Freistil) fand gegen die Angriffe von Micheil Tsikovani keine Abwehrmöglichkeiten und musste bereits gegen Ende der zweiten Kampfminute die technische Überlegenheit seines Gegners anerkennen (4:0/12:3).

Oliver Müller (66 kg/Freistil) hatte gegen Jonathan Kempf wenig Mühe. Der Ebersbacher nutzte die erste Bodenlage seines Gegners aus, um ihn mit Ankippern und Durchdrehen nach einer knappen Kampfminute technisch überlegen zu bezwingen (0:4/ 12:7). Kevin Hiller (86 kg/Griechisch-römisch) ließ sich von Mathias Drechsel zweimal überraschen. Zum ersten mit einer Schleuder und zum zweiten mit einem Kopfhüftschwung, der nach knapp zwei Kampfminuten zum Schultersieg des Ehninger Athleten führte (4:0/16:7).

Jan Seidl (71 kg/G) musste gegen Sebastian Sander den Kampf am Ende beim Gleichstand von 4:4 wegen der höheren Wertung verloren geben. Der Ebersbacher Athlet war über die gesamte Zeit der kampfbestimmende Akteur auf der Matte und der Ehninger Athlet entzog sich über sechs Minuten dem Kampf, wurde aber nur zweimal wegen Passivität bestraft. Hier hätte der Referee aus Ebersbacher Sicht mehr durchgreifen müssen. Somit wurde der SVE-Athlet um den Lohn seines Einsatzes gebracht (1:0/17:7).

Niklas Nutsch (75 kg/Freistil) fand gegen den stark ringenden Mateusz Kampik nicht in den Kampf und musste Wertung um Wertung abgeben. Zu Beginn der zweiten Kampfhälfte musste der Ebersbacher die technische Überlegenheit seines Kontrahenten anerkennen (4:0/(21:7).

Hans-Jörg Scherr (75 kg/Griechisch-römisch) konnte im letzten Kampf gegen Samuel Siegel die Mannschaftsniederlage nicht mehr abwenden. Dennoch zeigte der Ebersbacher den Zuschauern einen schönen und dominanten Kampf, in dem der SVE-Athlet seinem Gegner keine Chance ließ. Hier hätte der Kampfrichter die permanenten Kopfstöße des Ehninger Ringers ahnden müssen (0:4/21:11).