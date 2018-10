Leichtathletik Richard Schumacher ist wieder unterwegs

Pr.

Beim Alb-Marathon Schwäbisch Gmünd sind zahlreiche Kreisvertreter auf den Strecken. Der Hauptlauf über 50 Kilometer führt auf schwierigem Kurs über die Drei Kaiserberge Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen mit 1100 Höhenmetern. Der Start erfolgt um 9 Uhr.

Richard Schumacher vom Sparda-Team Rechberghausen, Sieger in den Jahren 2015 und 2016, ist bei der größten Ultramarathon-Veranstaltung Deutschlands ebenfalls wieder auf Strecke und kämpft um einen vorderen Platz. Seine Hoffnung auf einen Gang auf das Podest ist allerdings durch Probleme an den Fersen leicht getrübt und er hofft, dass er sie durch Schuheinlagen in den Griff bekommen kann. Die DJK Schwäbisch Gmünd, Veranstalter des Alb-Marathons, hat Benedikt Hoffmann aus Stockach, Angehöriger der Berglauf-Nationalmannschaft und 2:20 Stunden-Marathonläufer, auf Platz eins der Favoritenliste gesetzt. Der deutsche Top-Athlet wird aber in Schumacher einen harten Konkurrenten finden, der ihm vor allem in der zweiten Hälfte auf die Pelle rücken kann, wo von den Läufern am Stuifen alles abverlangt wird.

Vom AST Süßen haben sich zehn Teilnehmer in die Starterliste eingetragen, die sich auf langen Distanzen wohl fühlen und um Altersklassenplätze kämpfen werden. Im 50-Kilometer-Stafettenlauf werden sich die Vorjahressieger von der Salacher Naturheilpraxis Sonja Höpfner wieder auf die Strecke begeben. Unter den acht Mitgliedern kämpfen Markus Weiß-Latzko, Markus Brucks und Thomas Böhringer vom Sparda-Team um den obersten Platz auf dem Treppchen, müssen sich aber gegen die Albtraum100-Staffel von Andreas Bulling, die mit Ultraläufern bestückt ist, durchsetzen.

Auch beim Rechberglauf über 25 Kilometer mit dem Ziel vor der Wallfahrtskirche sind Spitzenläufer unter dem Startbogen in der Schwerzerallee. Favorit ist der deutsche Top-Bergläufer Jonas Lehmann von SG Stern Sindelfingen. Beim Zehn-Kilometer-Lauf kämpft einmal mehr Johannes Großkopf vom Sparda-Team Rechberghausen um den Sieg.