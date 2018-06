Leichtathletik Rekordhalter starten bei Stuifen-Läufen

Kugelstoßerin Lena Urbaniak bricht ihre Saison ab

Leichtathletik Kugelstoßerin Lena Urbaniak von der LG Filstal kann bei den Europameisterschaften in Berlin (6. bis 12. August) nicht an den Start gehen. Die Siebte der Hallen-WM 2016, deren Bestleistung bei 18,32 Meter steht, muss ihre Saison wegen Rücken- und Hüftbeschwerden abbrechen. „Es ist nicht immer einfach, aber manchmal muss man auf die Signale des Körpers hören“, schrieb die 25-Jährige im sozialen Netz. Wegen ihrer Probleme war Lena Urbaniak in der laufenden Freiluftsaison nur selten gestartet. Bei ihrem Saisonauftakt am 1. Mai in Bad Boll erreichte sie 16,97 Meter, mit denen sie auf Platz sechs der Bestenliste steht. Vorne sind Christina Schwanitz (Erzgebirge/19,21) und Alina Kenzel (Waiblingen/18,21).