Kreis Göppingen Reiterinnen erfolgreich

Kreis Göppingen / mb

Drei Reiterinnen des LPSV Donzdorf Alb/Fils waren bei Turnieren erfolgreich. Juliane Maier wurde in Remlingen mit Dario Fünfte der Dressurreiterprüfung und Sechste der L-Dressur. In Geislingen gab es den Sieg im Zeitspringen Klasse A. Mit Selero Mio ging sie in Erbach/Bach an den Start und wurde Siebte der Geländeprüfung Klasse E. Mit Dario belegte sie den zweiten Platz. Carolin Schirling ritt mit Solero Mio in Geislingen auf den vierten Platz der E-Dressur. Marlene Maria Binder wurde mit Now or Never beim Landesponyturnier in Überlingen Landessiegerin in der Dressur. Sie gewann die A*-Dressur und wurde Zweite der A**-Dressur. Dort war auch die Sichtung zum Bundesnachwuchschampionat. Diese Dressurreiterprüfung Klasse L gewann sie mit Don Miguel. mb