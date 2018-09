Kegeln Reiter und Kern knacken 600er-Marke

Vilsingen / jas

Das Startpaar holte schon entscheidende 130 Kegel Vorsprung heraus. Kapitän Matthias Reiter schaffte im zweiten Saisonspiel gar seinen zweiten 600er und besiegte mit herausragenden 603 Kegeln Gruhler (523) deutlich. Nicht eingeplant war die Gala von Robin Winkler (588), der Hack (538) überraschend bezwang. Ohne größere Schwächephase spulte er ein starkes Spiel ab und holte den zweiten Geislinger Mannschaftspunkt.

Im Mittelpaar ließen Jan Schimmel und Oliver Vogelbacher nur wenig Federn. Schimmel blieb erneut unter seinen Möglichkeiten und verlor mit 532 Kegeln gegen Haller (545), der glück­licher agierte. Vogelbacher hatte nur einen etwas schwächeren Durchgang zu verkraften und kam nach einem starken Start auf akzeptable 556 Kegel. An den starken Herzog (579) gab er dennoch über 20 Kegel ab.

Trotz 94 Kegeln Abstand war für die Gastgeber immer noch ein Unentschieden möglich. David Kern und Christian Koller mussten für den Auswärtserfolg also noch ein Duell gewinnen. Es entwickelten sich in beiden Duellen spannende Sätze, die aber meist die Geislinger für sich entschieden. Kern sicherte dank eines hervorragenden Spiels im Duell mit Wenzel (570) bereits nach drei Sätzen, teilweise deutlich über 150 Kegel, den Gewinn des Mannschaftspunktes. Mit seinen charakteristischen Neunern im Räumen toppte er sogar noch Kollege Reiter. Tolle 607 Kegel standen am Ende auf der Anzeigetafel. Koller, der stark angeschlagen ins Spiel ging, hatte mehr mit seiner Verletzung als mit den Kegeln zu kämpfen. Dennoch war er in der Lage, mit außergewöhnlichem Kampfgeist 541 Kegel beizusteuern und am Ende sogar seinen Gegner Schlude (538) knapp zu besiegen.