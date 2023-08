Lob für das viertägige Dressurfestival des Birkhofs gab es von allen Seiten, es war hochkarätig besetzt, die Messlatte lag dementsprechend hoch. Auf dem Gestüt Birkhof tummelte sich das Who is Who der Reiterszene, allen voran Ingrid Klimke, die im vergangenen Jahr bei den Weltmeisterschaften in ...