Württembergliga Reichenbachs Heimdebüt

Reichenbach/Fils / aks

Für die Handballerinnen des TV Reichenbach geht es am morgigen Sonntag um 17 Uhr in ihrem ersten Heimspiel der Saison gegen die HSG Fridingen/Mühlheim. Die Gäste erreichten in der vergangenen Saison Platz sechs, wobei sie während der Runde immer wieder nach oben schielten. Besonders zu Hause zeigte sich die Spielgemeinschaft stark. In der neuen Saison muss die HSG auf Kathrin Marquardt und Tabea Maier verzichten, Verstärkung erhält das Team der Trainer Frank Rohrmeier und Uwe Langeneck aus der eigenen Jugend.

Auf Seiten des TV Reichenbach will man sich auch vor heimischem Publikum gut präsentieren und weitere Punkte holen. Dabei gilt es, an die Leistung in der vorigen Woche in Hofen/Hüttlingen anzuknüpfen. Aus einer aggressiven Deckung, die das Zusammenspiel mit dem Kreis unterbinden muss, soll mit Tempo nach vorne gespielt werden. Dabei muss das Trainerteam um Uwe Pätzold auf Ann-Kristin Seiter verzichten, die nach ihrer Verletzung in Hüttlingen auf unbestimmte Zeit ausfällt. aks