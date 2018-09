Handball Reichenbachs Auswärtssieg zum Auftakt

Reichenbach/Fils / aks

Dabei startete das Team um Uwe Pätzold, Tobias Lenz und Timo Häussermann motiviert und konzentriert. Dank einer geschlossen auftretenden Deckung und konsequentem Angriffsspiel konnte man sich schnell auf 1:4 absetzen, nach 15 Minuten stand es 4:9. Dabei wurde auf Gastgeberseite bereits nach zwölf Minuten die erste Zeitstrafe verteilt, da die Spielerinnen oftmals keine andere Möglichkeit sahen, als das TVR-Angriffsspiel mit groben Fouls zu unterbrechen. Dementsprechend entwickelte sich eine kämpferische Partie, wobei der allein angereiste Schiedsrichter Schwierigkeiten hatte, alles im Blick zu behalten. Nach dem 8:13 konnten die Gastgeber bis auf 11:13 verkürzen. Eine schwere Sprunggelenksverletzung von Ann-Kristin Seiter unterbrach in dieser Phase das Spiel, danach erhöhte Reichenbach auf 12:16.

In einer chaotischen Phase, in der man sich mehrmals in Unterzahl behaupten musste, ließ der TVR die Gastgeber in der 43. Minute noch einmal auf 17:19 herankommen. Danach wollte die Mannschaft jedoch keinen Zweifel mehr an einem Reichenbacher Sieg lassen und erhöhte über 17:21 auf 20:25. Dabei zeigte sich Annalena Fischer wiederholt stark im Eins gegen Eins und konnte sich trotz einer sehr robusten Abwehr mehrfach durchsetzen. Nach der Disqualifikation der SG-Spielerin Jana Sauter erhöhte der TV Reichenbach bis auf 21:28. Mit einem Endergebnis von 22:28 konnte man sich für die Niederlage im vergangenen Jahr in Hofen revanchieren und einen Saisonauftakt nach Maß feiern. aks

TV Reichenbach: Wolf, Strohmeier; Genc (4), Weiß (3), Katharina Seiter, Hammann, Jahn (2), Teichmann (1), Greth (1), Fischer (4), Kienzlen (2), Breymayer (5/3), Ann-Kristin Seiter, Seidel (6).