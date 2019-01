Handball Reichenbach verliert sein Heimspiel

Reichenbach / td

Die Frauen des Spitzenreiters TV Reichenbach konnten in der Württembergliga nicht mit dem erhofften Sieg in das neue Jahr starten und mussten sich nach einer engen Begegnung knapp mit 21:22 dem Tabellenvierten TG Biberach geschlagen geben.

Von Beginn an wurde deutlich, dass eine umkämpfte Begegnung zu erwarten sein würde. Die Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, mit 9:9 ging es in die Pause.

In der zweiten Hälfte gingen die Gäste mit 13:10 in Führung, doch Reichenbach kämpfte sich auf 14:14 heran, konnte jedoch nicht den Führungstreffer erzielen. Vielmehr stand es in der 47. Minute 15:18.

Immer wieder zeigte Reichenbach Ballverluste und unkonzentrierte Abschlüsse, die von den Gästen konsequent ausgenutzt wurden und die TG Biberach folglich in der 47. Minute mit 18:15 in Führung ging.

Zunächst mit einer zweifachen und in der Schlussphase mit einer offensiven Manndeckung wollte das Team um Uwe Pätzold und Tobias Lenz Bälle erobern und schnelle Tore erzielen. Nach dem 19:22 verkürzte der TV noch auf 21:22, doch die Gäste konnten die letzte halbe Minute herunterspielen und zwei Punkte aus Reichenbach mitnehmen. td

TVR: Strohmeier, Wolf; Fischer (1), Genc (2), Weiß (1), Greth (1), Hammann (1), Seidel (2), Breymayer (3/2), Kienzlen (2), A. Seiter (3), K. Seiter (1), Stockburger (3), Teichmann.(1/1).