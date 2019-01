Handball Reichenbach siegt deutlich

Reichenbach / td

Die Gastgeber erwischten einen ordentlichen Start und gingen früh mit fünf Toren in Führung. Reichenbach konnte die Führung jedoch nicht weiter ausbauen, so ging es mit 19:14 in die Kabinen. Nach der Pause baute man den Vorsprung auf acht Tore aus. Doch wieder gelang es nicht, eine konzentrierte und kompakte Abwehr über die gesamte zweite Halbzeit hinzustellen. Die Gäste aus Feldkirch nutzten das aus und erzielten in dieser Phase einfache Tore. Doch die Männer aus Reichenbach fanden in ihrem Angriffsspiel immer wieder Lösungen, um selber zu einfachen und schnellen Toren zu kommen, sodass man den Gästen keine Chance ließ, den Abstand zu verkürzen. So konnte man einen 37:30-Sieg einfahren. td

TVR: Stockburger, Bauer; Liegat (2/2), Schaupp (1), Glatzel (6), Scheffold (7/1), Woischke (2/2), Stammhammer (6), Maile, Haase (1), Häußermann (5/2), Hesping (2), Fischer (2), Mäntele (3).