Württembergliga Reichenbach mit starker zweiter Hälfte

Reichenbach / td

Nach einer 4:2-Führung des TSV Köngen in der sechsten Minute drehten die Gäste den Spielstand zum 5:7 in der 18. Minute. Nach dem 7:9 zeigten die Gäste jedoch wiederholt technische Fehler im Angriff, die Köngenerinnen nutzten diese für ihr Gegenstoßspiel und gingen mit einer 10:9-Führung in die Pause.

Im zweiten Durchgang traf Köngen zum 11:9. Daraufhin reagierte der TV Reichenbach mit konsequenterem Angriffsspiel und drehte bis zur 44. Minute mit einem 6:0-Lauf den Spielstand in eine 15:11-Führung. Dabei konnten insbesondere die Reichenbacher Außen- und Kreisspielerinnen die Räume in der Abwehr der Gastgeberinnen nutzen und zum Torerfolg kommen.

Bis zum 15:18 in der 49. Minute, das der TSV Köngen in Überzahl erzielte, blieb es bei einer offenen Partie. Danach steigerte sich der TV Reichenbach jedoch weiter und nutzte die langsam einsetzende Schwäche der Gastgeberinnen. Über schnelles Spiel nach vorne erhöhten die Gäste von 20:16 in der 53. Minute bis zur 57. Minute auf 25:16. Mit dieser starken Schlussphase sicherte sich der TV Reichenbach den 28:18-Derbysieg. td

TVR: Strohmeier, Wolf; Fischer (3), Genc (3), Weiß (1), Seiter (5), Jahn (2), Greth (2/1), Kienzlen (7/1), Stockburger, Seidel (2), Hammann, Teichmann (3).