Reichenbach/Fils Reichenbach ganz vorn

Reichenbach/Fils / td

Mit einem souveränen 29:23 (13:8)-Sieg beim TSB Ravensburg haben die Landesliga-Handballer des TV Reichenbach zwei weitere Punkte eingefahren. Von Anfang an war Reichenbach die tonangebende Mannschaft und zog schon in der 16. Minute mit vier Toren davon. Reichenbach steht nun mit zwei Siegen vorne in der Tabelle. Zielvorgabe ist, weiter oben mitzuspielen – schon am Mittwoch wartet mit der TSG Söflingen II ein ähnlich eingeschätzter Gegner. td

TVR: Stockburger, Bauer; Liegat (11/6), Schaupp (1), Glatzel (4), Scheffold, Woischke, Stammhammer (6), Maile (1), Haase (2), Häußermann (1), Strohmaier (1), Fischer (1), Mäntele (1).