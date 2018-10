Handball Reichenbach bleibt weiter an der Spitze

Reichenbach / td

Die Gastgeberinnen starteten besser in die Begegnung und konnten dank einer guten Abwehrleistung in der 6. Minute mit 3:0 in Führung gehen. Bis zum 10:7 in der 25. Minute konnte der TV Nellingen noch in Schlagdistanz bleiben, bis zur Pause erhöhten die Gastgeber jedoch bis auf 13:8. Dabei war umso erfreulicher, dass sich die beiden wiedergenesen Alisa Stockburger und Ann-Kristin Seiter in die Torschützenliste eintrugen und ein starkes Spiel zeigten.

Nach zwei Nellinger Treffern und einem 14:10-Zwischenstand in der 34. Minute zeigte der TV Reichenbach sein Potential. Innerhalb von knapp zehn Minuten erhöhte die Mannschaft bis auf 20:11 und zwang die Gäste bereits zu ihrer dritten Auszeit. Bis zur 49. Minute hielt der TV Reichenbach die Bundesligareserve aus Nellingen bei neun Toren Abstand. In den letzten zehn Minuten lief das Spiel etwas aus und die Gäste konnten von einem 26:20 in der 58. Minute noch auf 26:23 beim Abpfiff verkürzen.

Mit dem Sieg verteidigte Reichenbach den Platz an Spitze der Württembergliga. td

TV Reichenbach: Strohmeier, Wolf; Fischer (2), Genc (1), Weiß (2), Katharina Seiter (3), Greth (4/2), Kienzlen (2), Ann-Kristin Seiter (3), Hammann (2), Seidel (5/3), Stockburger (2), Leonhardt, Teichmann.