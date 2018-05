Radsport Radsportler in Kärnten auf Erfolgskurs

Radsportler in Kärnten auf Erfolgskurs

Süßen / swp

Mit sechs Etappen über 450 Kilometer und 7500 Höhenmeter ist die Tour de Kärnten Österreichs größtes und anspruchsvollstes Jedermannrennen. Mit einer starken Mannschaft war das Team Strassacker am Start, am Ende konnte Teamchef Franco Adamo mit dem zweiten Gesamtplatz von Nils Kessler, drei Platzierungen unter den besten Sechs und zwei Etappensiegen ein positives Fazit ziehen.

Den ersten Podestplatz gab es beim Auftakt-Zeitfahren rund um den Ossiacher See mit Rang drei für Holger Koopmann. Christian Thomas folgte auf Rang fünf. Die zweite Etappe gewann aus dem Spurt einer achtköpfigen Gruppe Christoph Mai, Fünfter wurde Nils Kessler, Neunter Tom Walther. In Feldkirchen holte sich Nils Kessler einen weiteren Etappensieg, zusammen mit dem Gesamt-Führenden Österreicher Mathias Nothegger. Tom Walther wurde Dritter der Etappe über das Dach der Tour. Nothegger gewann auch die Bergankunft der vierten Etappe, das Strass­acker-Trio Nils Kessler, Christoph Mai und Tom Walther landete auf den Plätzen drei bis fünf. Nothegger gewann auch die Bergankunft am fünften Tag, Christian Thomas wurde Tagesvierter.

Als am sechsten Tag der Startschuss im Tal an der Villacher Alpenarena fiel, stürmte die Favoritengruppe los, allen voran Mathias Nothegger. Mit einer konstanten Tempoverschärfung ließ Nils Kessler seine Verfolger stehen und sicherte sich mit Tagesrang zwei auch den zweiten Platz in der Gesamtwertung.

Platzierungen der Strass­acker-Fahrer: 2. Nils Kessler, 5. Tom Walther, 6. Christoph Mai, 18. Florian Anders, 21. Christian Thomas, 47. Caspar Rüter, 50. Holger Koopmann, 83. Jan Münch, 100. Marcus Stegmaier.