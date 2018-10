Württembergliga Punktgewinn beim Tabellenführer

Heiningen / mg

Die Staren starteten mit ihrer 3:2:1-Abwehr und fanden super in das Spiel, Robin Zöller auf der vorgezogenen Position nahm den Hexenbannern den Schwung in ihrem Aufbauspiel, Rieker im Tor dahinter fand sehr gut ins Spiel und so erhöhte Marc Dannenmann nach sechs Minuten auf 4:1 für die Gäste.

Nun fanden wohl die Schiedsrichter, dass man solch ein Spitzenspiel nicht so einseitig gestalten kann und stellten zweimal in Folge Chris Zöller vom Feld. „Wenn sie das so entscheiden, dann muss man damit leben. Allerdings wurden nur wir vom Feld gestellt und Wolfschlugen hat die erste Zeitstrafe in der 42. Spielminute, das ist schon bitter für uns“, so der verletzte Kapitän Julian de Boer. Dennoch ließen sich die Spieler von Marcus Graf nicht aus dem Konzept bringen, erhöhten den Druck in der Deckung wieder, kamen zu Ballgewinnen und konnten auf 13:10 erhöhen. In dieser Phase waren weder Marc Dannenmann noch Felix Kohnle zu stoppen. Mit einer 15:12-Führung ging es in die Pause.

Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischte der Tabellenführer, Wolfschlugen schaffte in der 34. Spielminute den Anschluss zum 16:17. In dieser Phase wurden beide Trainer binnen 30 Sekunden mit eine gelben Karte verwarnt, da sie sich über die Fehlentscheidungen beschwerten. Yannik Braun entschärfte zwei Siebenmeter und der Starenexpress rollte wieder, Heiningen zog auf vier Tore zum 21:17 davon. Dadurch sah sich Wolfschlugens Trainer Veit Wager zu einer Auszeit gezwungen. Kurz darauf spielte Heiningen mit doppelter Unterzahl, doch auch diese Phase überstanden die Staren und konnten bis zu 24:25 in Führung bleiben. Die taktische Umstellung von Wolfschlugen auf eine Manndeckung gegen Felix Kohnle zeigte jetzt ihre Wirkung. Die Gastgeber kamen noch mal beindruckend zurück und gingen mit 27:25 und 29:27 (58. Minute) in Führung.

Doch die Staren wollten unbedingt einen Punkt mit nach Hause nehmen und Felix Kohnle stellte in letzter Sekunde mit einem direkten Freiwurf auf 29:29. „Das war ein hartes Stück Arbeit und wir waren hier 45 Minuten die klar bestimmende Mannschaft. Umso glücklicher sind wir jetzt am Schluss über den einen Punkt, den wir in Wolfschlugen mitgenommen haben. Nächste Woche kommt dann die MTG Wangen zu uns zum nächsten Spitzenspiel“, so Marcus Graf. mg

Heiningen: Rieker, Braun; Gross, C. Zöller (2), R. Zöller (3), Hartl, de Boer, Frey (1), Unseld, Dannenmann (6), Rummel (4), Neudeck, Djokic, Kohnle (13/3), Heim.