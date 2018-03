Turnen Probleme am Balken

Probleme am Balken

Süßen / gh

Trotz einer Steigerung von fast zehn Punkten gegenüber dem ersten Wettkampftag blieb beim zweiten Auftritt in Meßstetten am Ende nur Platz acht für Süßens Landesliga-Turnerinnen.

Am Boden gab es die folgenden Wertungen: Larissa Wiedmann 9,1 Punkte; Janina Rothfuß 9,95; Emmy Steck 9,35; Lena Hofbauer 10,35; Carina Straub 11,75 – das war die sechstbeste Übung aller Turnerinnen. Am Sprungtisch zeigte der TSV eine geschlossene Mannschaftsleistung: Janina Rothfuß 10,25; Pauline Wachter 10,4; Carina Straub 10,5; Emmy Steck 10,55. Lena Hofbauer bekam für ihren Tsukahara 11,15 Punkten. Mit 8,4 war Janina ­Rothfuß Süßens Beste am Stufenbarren. Weiter turnten Larissa Wiedmann (7,9), Carina Straub (8,0) und Hannah Würbs (7,8).

Im letzten Durchgang ging es an den Schwebebalken. Dabei konnte keine Turnerin ohne Absteiger durchturnen. Pauline Wachter (8,0), Lena Hofbauer (9,1), Carina Straub (9,55), Emmy Steck (9,85) und Larissa Wiedmann (10,2) waren am Gerät. gh