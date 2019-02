Turnen Premiere vor eigenem Anhang

Ebersbach / Bernhard Sinn

Nach der vorab einkalkulierten Niederlage gegen die favorisierte VTS Vorarlberg am vergangenen Wochenende läuft das Turn-Team Staufen am Sonntag um 15 Uhr (Einturnen 14 Uhr) zum ersten Heimwettkampf der Oberliga-Saison auf. Gegner in der Raichberghalle Ebersbach ist die KTV Heilbronn.

Auch hier hängen die Trauben wieder sehr hoch, gar in schwindelerregender Höhe. Der Gründe sind schnell erklärt. Die KTV Heilbronn startete bis letztes Jahr noch in der ersten Bundesliga, musste dort aber aus finanziellen Gründen kurzfristig ihre Mannschaft zurückziehen und geht nun wieder im schwäbischen Oberhaus ins Rennen. Auch wenn der KTV nicht alle Athleten erhalten geblieben sind, so verfügt sie weiterhin mit Fabian Geyer und Jakob Hofmann über hervorragende Turner, die deutlich über Oberliganiveau agieren und gegen die es schwer wird zu bestehen. Für die Zuschauer bietet sich dadurch die Möglichkeit, Turnkunst vom Feinsten zu bestaunen.

Für das Turn-Team gilt es, sich bestmöglich aus der Affäre zu ziehen und den Gästen vielleicht das eine oder andere Gerät abzuluchsen. Gute Chancen sieht Mannschaftführer Bernhard Sinn, der ebenso wie Michael Shamiyeh wieder mit von der Partie ist, vor allem am Staufener Paradegerät Ringe. Vermutlich wird gegen Heilbronn auch die eine oder andere personelle Alternative getestet werden, um in den entscheidenden Wettkämpfen um den Klassenerhalt in bestmöglicher Aufstellung antreten zu können.

Durch den Auftaktsieg gegen den TSV Wernau befindet sich die Riege aus Bünzwangen und Süßen derzeit im gesicherten Mittelfeld und hat einen Vorsprung von zwei Zählern auf die nachfolgenden Teams aus Wetzgau und Wernau. Eine Niederlage stellt deshalb auch keinen Beinbruch dar. Nichtsdestotrotz wird die Riege alles daran setzen, die Punkte nach Möglichkeit im Fils­tal zu belassen. Bernhard Sinn