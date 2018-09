Versammlung Präsident Drexler kündigt Diskussion an

Göppingen / swp

Der Turntag des Schwäbischen Turnerbundes will sich am Samstag in Göppingen der Zukunft stellen. Bei der Mitgliederversammlung des größten baden-württembergischen Sportfachverbands stehen diesmal keine Wahlen an, dafür soll sie viel Raum für die inhaltliche Diskussion bieten. Innenminister Thomas Strobl wird als Gastredner in der Stadthalle dabei sein.

Die morgige Versammlung der rund 300 Delegierten als Gäste des Turngaus Staufen steht unter dem Motto „Die Zukunft des Sportvereins 2030“. Damit knüpfen die Vertreter des Schwäbischen Turnerbunds inhaltlich an den vergangenen Schwäbischen Turntag von vor zwei Jahren an.

„Beim Turntag in Göppingen werden wir uns mit Themen und Trends auseinandersetzen, die einen wesentlichen Einfluss auf die zukünftige Vereinsentwicklung und -gestaltung haben“, sagt Wolfgang Drexler, Präsident des Schwäbischen Turnerbunds. Und weiter: „Unter dem Motto ‚Die Zukunft des Sportvereins 2030‘ bauen wir in unserer Mitgliederversammlung auf den Ergebnissen der gleichnamigen Studie auf, welche wir gemeinsam mit dem Niedersächsischen Turner-Bund und dem Zukunftsinstitut zum Jahresbeginn herausgebracht ­haben.“

Die Delegierten werden sich in Göppingen intensiv mit zukunftsentscheidenden Themen sowie dem Einfluss ausgewählter gesellschaftlicher Megatrends wie Gesundheit, Individualisierung, Konnektivität, New Work, Mobilität und Sicherheit auf den Vereinssport auseinandersetzen und erarbeiten, welchen Beitrag der Schwäbische Turnerbund für die Zukunftsfähigkeit seiner gemeinnützigen Turn- und Sportvereine leisten kann. „Genau das ist schließlich die Aufgabe des Schwäbischen Turnerbunds und der Turngaue: Die Vereine zukunftsfähig zu machen und ihnen zur Seite zu stehen, wenn es um attraktive Inhalte für ihre Mitglieder geht“, so Nicole Razavi, Präsidentin des gastgebenden Turngaus Staufen.

Erwartet werden bei der alle zwei Jahre stattfindenden Mitgliederversammlung unter den Gästen der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl mit Ausführungen zum Thema Digitalisierung sowie Göppingens Oberbürgermeister Guido Till und Peter Martin Thomas, Leiter der Sinus-Akademie.