Mit einem Auswärtsspiel in Berlin beginnt für die Handballer von Frisch Auf Göppingen in zwei Wochen die neue Bundesliga-Saison. Diese Zeit werden die Profis auch brauchen, um an der Feinjustierung zu feilen. Dies verdeutlichte der 36:28 (18:17)-Testspielsieg des Teams von Trainer Hartmut Mayerho...