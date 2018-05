Stabhochsprung Perfekter Saisonstart für Jakob Köhler-Baumann

ws

Seit vielen Jahren findet in Oberhaugstett (Kreis Calw) am Pfingstmontag ein Stabhochsprungmeeting statt. Im Hauptwettkampf um den Schwarzwaldpokal setzte sich der Filstäler Jakob Köhler-Baumann durch und gewann mit 5,30 Meter den Schwarzwaldpokal. Diese Höhe übersprang er souverän und verwies somit die Mitkonkurrenten auf die Plätze.

An der nächsten Höhe von 5,41 Meter scheiterte Köhler-Baumann nur knapp. Dies wäre eine neue persönliche Bestleistung gewesen. Trotzdem waren Athlet und Trainer mit dem Saisoneinstieg sehr zufrieden, zumal Köhler-Baumann mehr als ein Jahr lang verletzungsbedingt keinen Wettkampf bestreiten konnte.

Die Höhe von 5,30 Meter bedeutet für den Athleten gleichzeitig die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft am 21./22. Juli in Nürnberg. Den nächsten Wettkampf am 3. Juni beim Lauf- u. Sprungmeeting in Rechberghausen kann Köhler-Baumann mit breiter Brust angehen.