Skicross Pech bremst Bohnacker aus

Park City / thf

Der 29-jährige Daniel Bohnacker flog nach langer Verletzungspause ohne allzugroße Erwartungen nach Übersee. Bei der Weltmeisterschaft in Park City war für ihn dennoch mehr drin als am Ende nur Rang 21. In seinem Achtelfinale hatte er alle Chancen, als einer der beiden Schnellsten in die nächste Runde einzuziehen. Dann verkantete vor ihm der Slowene Filip Flisar und brachte Bohnacker damit aus dem Rhythmus. Der Westerheimer kam nur als Dritter ins Ziel und schied damit aus. Die Jury schaute sich das Rennen nochmals in Zeitlupe an, verzichtete aber darauf, den Slowenen zu bestrafen und Bohnacker ins Halbfinale zu setzen. Den Titel holte sich überraschend der Franzose François Place.