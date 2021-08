Seit fast zehn Jahren ist Markus Rehm im Weitsprung ungeschlagen, bei den Paralympics vom 24. August bis 5. September in Tokio will der gebürtige Göppinger, der nach einem Unfall als 14-Jähriger den rechten Unterschenkel verlor und mit einer Carbon-Prothese springt, zum dritten Mal in Folge die Goldmedaille gewinnen.

„Silber wäre nicht genug“

„Ich will ja keine Rückschritte machen, meine Leistung liegt im Bereich für den Sieg, deshalb...