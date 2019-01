Handball-Landesliga Ohne Däumling zeigt der Daumen nach unten

Gingen / Steven Franzisi

Die Gäste waren von Beginn an hellwach. KuGi brauchte dagegen Anlaufzeit. Erst nach fast fünf Minuten warf Moritz Mayer das erste Tor, zuvor hatte Lauterstein schon drei Mal getroffen. Das 1:4 konterte Paul Dubrowitsch per Doppelschlag zum 3:4, die Gastgeber waren in der Partie angekommen und glichen nach dem 4:7 durch drei Tore in Folge erstmals aus.

Bis zum 10:10 (15.) blieb die Partie ausgeglichen, danach trafen die Gäste drei Mal hintereinander. KuGi-Trainer Martin Geiger reagierte mit einer Auszeit, doch sein Team tat sich mit dem Torewerfen weiter schwer, was auch an der starken Deckung der SGL lag. Bis zur Halbzeit trafen die Gastgeber nur noch zwei Mal und sie gingen mit einem deutlichen 12:18-Rückstand in die Kabine.

Mit dem Rücken zur Wand erwischten die Gastgeber den besseren Start in den zweiten Abschnitt. Mayer, Becker und Mann warfen ihre Mannschaft wieder heran. Nach dem 17:20 (37.) zeigte KuGi erneut zu wenig Durchschlagskraft und Lauterstein zog entscheidend auf 25:18 weg (44.).

Ohne den verletzten Felix Däumling leisteten sich die Gastgeber mehrere Phasen, in denen minutenlang kein Treffer gelang. Kühn, Lächler per Siebenmeter und Priester verkürzten zu Beginn der letzten zehn Minuten auf 21:25. Zum Ende der Partie hin trug sich auch Marvin Freichel, der nach erneutem Kreuzbandriss sein Comeback feierte, in die Torschützenliste ein und hielt den Rückstand bei vier Toren. Die Gäste aber legten wiederum im richtigen Moment zu und erhöhten auf 32:24 (55.). Damit war die Partie endgültig entschieden, bevor Kuchen-Gingen noch etwas Ergebniskosmetik betrieb.

Aufgrund des Spielverlaufs geht die SG Lauterstein als verdienter Sieger hervor und zeigte sich insbesondere in der Defensivleistung in einer besseren Verfassung als die Gastgeber. Die Gäste setzen sich durch den Erfolg von den Abstiegsrängen ab, während KuGi mit 4:28 Punkten am Tabellenende verweilt und die Hoffnung auf Rettung mehr und mehr schwindet.

SG Kuchen-Gingen: Kautzmann, Trünkle im Tor; Schäffner (2), Lächler (4/4), Pozan (1), Mann (1), Ambrosch (4), Zasada, Freichel (2), Mayer (6), Becker (3), Dubrowitsch (2), Kühn (2), Priester (2).

Zeitstrafen: KuGi 4/ SGL 2. Siebenmeter: KuGi 5/4, SGL 7/5.