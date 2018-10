Tischtennis Nur einer freut sich

Gosbach / gb

In der Bezirksklasse hingen für den FTSV beim Titelfavoriten, wie erwartet, die Trauben zu hoch. In den Doppeln gab es zwar einige enge Sätze, letztlich gingen aber alle drei Auftaktspiele an die Gastgeber. In den Einzeln sah es nicht viel besser aus. Nacheinander mussten Chris Gansloser, Bernhard Röckle, Denver Basien, Isolde Brock und Armin Striebel ihren Gegnern zu glatten 3:0-Siegen gratulieren. Mario Brachmann, der nach längerer Verletzungspause seinen ersten Saisoneinsatz hatte, holte den Ehrenpunkt. Gegen Bernd Müller kam er zu einem ungefährdeten 3:0-Sieg. Weil danach Bernhard Röckle auch sein zweites Einzel abgab, stand der 9:1-Heimsieg der Gastgeber schon früh fest.