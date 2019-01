Jugendfußball Nochmals vier Turniere in Ankenhalle

Nochmals vier Turniere in Ankenhalle

Kuchen / Andreas Braunmiller

Die C 2-Junioren, Jugendliche des Jahrgangs 2004 und 2005, spielen am Samstagmorgen ab 9 Uhr um den BKC-Cup. In der Vorrundengruppe A tritt Gastgeber FTSV Kuchen I auf TSV Ottenbach, FC Rechberghausen, FV Faurndau und die SG Donzdorf/Reichenbach. Die Gruppe B besteht aus FTSV Kuchen II, SG Deggingen im Täle, SC Geislingen, TSV Wäschenbeuren und FSV Waiblingen. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die ersten Beiden fürs Halbfinale. Turnierende ist gegen 13.45 Uhr.

Ab 14 Uhr greifen auch die C 1-Junioren nach dem BKC-Cup. Neben dem Gastgeber sind TSV Köngen, FV 09 Nürtingen, SG Berghülen, TSV Wäschenbeuren, TSV Weilheim, FC Eislingen, VfL Kirchheim, 1. Göppinger SV und das Juniorteam Alb am Start. Ab 17.45 Uhr stehen die Halbfinalpartien an; der Sieger des Turniers steht gegen 18.45 Uhr fest.

Am Sonntagmorgen geht es um 9 Uhr mit dem Turnier der D 2-Junioren, Jugendliche des Jahrgangs 2006 und 2007, weiter. Hier spielen in Gruppe A der FTSV Kuchen I, die SG Süßen/Gingen, der TSV Sparwiesen, die SG Donzdorf/Reichenbach und die SG Gruibingen/Obere Fils. Gruppe B besteht aus FTSV Kuchen II, TG Böhmenkirch, SC Geislingen, FC Eislingen IV und VfL Kirchheim III. Nach den Vorrundenpartien beginnen die Halbfinals um 12.45 Uhr. Das Endspiel ist auf 13.30 Uhr angesetzt.

Ab 14 Uhr bildet das Turnier der D 1-Junioren den Abschluss. Im gleichen Modus wie bei den D 2-Junioren, ermitteln zehn Mannschaften ihren Turniersieger. Dabei sind zahlreiche namhafte Vereine aus der Region am Start. In der Vorrundengruppe A spielen FC Eislingen, SC Geislingen, FSV Waiblingen, VfL Kirchheim und der TSV Weilheim. In Gruppe B spielen FTSV Kuchen, 1. Göppinger SV, SV Jungingen, SG Donzdorf/Reichenbach und der SV Fellbach zwei Halbfinalteilnehmer aus. Die endgültigen Platzierungen stehen gegen 18.45 Uhr fest.