Rollstuhlbasketball Noch überstrahlt der Finalfrust den Stolz

Lignano Sabbiadoro / Thomas Friedrich

Rollstuhlbasketball: Der Stubersheimer Patrick Dorner gewinnt mit der deutschen U 22-Mannschaft EM-Silber.

Patrick Dorner stand zum zweiten Mal in einem Europameisterschaftsfinale und hat zum zweiten Mal verloren. Die deutliche Pleite gegen Großbritannien vor zwei Jahren tat „weniger weh“, gesteht Dorner. Damals war der Gegner „einfach stärker“ als die Deutschen. Diesmal verlor die deutsche U 22 das Endspiel gegen die Türkei hauchdünn 64:67. Da ist auch zwei Tage später „natürlich noch ein bisschen Frust da“, räumt der Stubersheimer ein.

Lange hält die Enttäuschung nicht an, dann können die Deutschen die Medaille richtig einordnen. Vor dem Turnier im italienischen Lignano Sabbiadoro zählte Dorner fünf Mannschaften zu den Anwärtern auf Edelmetall, auf die Silbermedaille können er und seine Kollegen deshalb „auch ein bisschen stolz“ sein.

Patrick Dorner war von vornherein kein Anwärter auf die Starting Five, mit seinen Einsatzzeiten ist der 20-Jährige von den Ulmer Sabres zufrieden. Er bekam in jeder der fünf Partien Spielzeit und steuerte insgesamt 19 Punkte sowie viele Assists bei. Nach dem lockeren 79:32-Auftaktsieg gegen Polen bezwangen die Deutschen die Türkei im Gruppenspiel 50:45. Nach dem 79:36 gegen Frankreich, mit zehn Punkten Dorners erfolgreichstes Spiel, ging Deutschland als Gruppensieger ins Halbfinale gegen Spanien. Dort setzte sich die Auswahl von Bundestrainer Peter Richarz problemlos 62:46 durch.

Im Finale revanchierten sich die Türken für die Vorrundenpleite, weil sie „eine deutlich höhere Trefferquote“ an den Tag legten als im ersten Vergleich. Dorner & Co waren dicht dran am Triumph, am Ende fehlten nur drei Pünktchen.

Der Stubersheimer muss seinen Traum vom Gold schon zum zweiten Mal begraben, und diesmal endgültig. Bei der nächsten U 22-Europameisterschaft in zwei Jahren hat er die Altersgrenze überschritten. Ob es für die Männer-Nationalmannschaft reicht, „muss man abwarten“, wiegelt Dorner ab. Erst will er seine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement abschließen. Danach entscheidet sich, ob er übernommen wird und ob er bei Bedarf für Lehrgänge der Nationalmannschaft stets Urlaub bekommt.

Dorner ist skeptisch und geht davon aus, dass die EM in Italien sein „letztes großes Turnier“ gewesen ist.