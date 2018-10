BW-Oberliga Niederlage zum Heim-Einstand

Göppingen / rf

Bis zum 4:4 in der zwölften Minute konnte sich kein Team absetzen. Dann erhöhten die Handballerinnen aus Wolfschlugen die Schlagzahl, mit einem 6:1-Lauf in sieben Minuten gelang das 10:5. Diesem Rückstand musste Göppingen bis zum 10:14-Pausenstand hinterherlaufen. Im zweiten Durchgang zeigte Frisch Auf II eine bessere Leistung. Da aber auch Wolfschlugen regelmäßig einnetzte, gelang keine Ergebniskosmetik. Erst eine Zweiminuten-Strafe für den TSV ermögliche eine Aufholjagd. In der 44. Minute gelang Mara Froberg der 16:17-Anschlusstreffer. Auch beim 18:21 in der 49. Minute hoffte der Göppinger Anhang noch auf eine Wende, doch in den restlichen zehn Minuten gelang Frisch Auf II nichts mehr. Die Gäste gewannen am Ende verdient mit 30:19.

Die Göppingerinnen zeigten eine bessere Leistung als in Allensbach – jedoch nur 50 Minuten lang. Darauf muss aufgebaut werden. Viel Zeit dazu hat Trainer Hüppchen aber nicht. Bereits am Mittwoch geht die Reise zur HSG St. Leon/Reilingen. rf

FA II: Schmied, Huttenlauch; Wohnus, Frantz (1), Kummer (1), Merz, Bauer, Häberle (1), Bergschneider, Kuhrt (7/4), Froberg (3), Ehmann (5), Mfomo (1), Schütte.