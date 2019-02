Handball Niederlage mit positiven Aspekten

Donzdorf / Dennis Helmer

Eine engagierte Leistung zeigte die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf in der Württembergliga gegen den TSV Deizisau. So konnte die Mannschaft von Trainer Andreas Rascher das Geschehen bis zu 53. Minute offen halten, ehe die Gäste in der Schlussphase den längeren Atem hatten und am Ende mit 36:29 die Oberhand behielten.

Trotz der Niederlage sprach HSG-Trainer Rascher von einem erkennbaren Aufwärtstrend, bot man doch endlich auch mal einem Gegner aus dem vorderen Drittel über die nahezu komplette Spielzeit Paroli.

Vom Anpfiff weg entwickelte sich ein munteres Torewerfen. Sowohl der Tabellenvierte Deizisau als auch die gastgebende HSG hatten ihre Visiere gut eingestellt und die Angreifer trafen nach Belieben. Bis zur sechsten Spielminute legten die Gäste immer ein Tor vor und Wi/Wi/Do zog nach. Im Anschluss konnte sich der TSV erstmals ein wenig absetzen. Dies war jedoch von kurzer Dauer, da es Nico Heilig und Co. immer wieder gelang aufzuschließen. So betrug der Vorsprung nach elf Minuten beim Stand von 8:5 drei Tore. Wi/Wi/Do biss sich aber am Gegner fest und war beim 8:9 wieder dran. Dieses Spielchen wiederholte sich bis zum 13:14 in der 21. Spielminute mehrere Male, ehe Deizisau beim 17:13 erstmals vier Treffer zwischen sich und den Gegner legen konnte. Bis zum Pausenpfiff gelang es der HSG erneut zu verkürzen, so dass mit 19:21 die Seiten gewechselt wurden.

Auch im zweiten Spielabschnitt sollte sich nicht viel ändern. Die Gäste legten mal zwei, mal drei Tore vor, doch Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf verlor den Gegner nie aus den Augen und kämpfte sich immer wieder zurück. Was aber einfach nicht gelingen wollte, war der Ausgleich. Und das obwohl die Chancen zuhauf bestanden. Jedoch stellte sich die HSG nach Ballgewinnen immer wieder selbst ein Bein. Bezeichnend hierfür war ein von Torhüter Lehrmann parierter Strafwurf, nach dem man das Momentum nicht nutzen konnte, den Ball leichtfertig herschenkte und so den Gästen doch noch den Torerfolg ermöglichte.

Fabian Schneider gelang in der 51. Minute beim 27:28 letztmals der Anschluss. Erneut konnte die sich bietende Gelegenheit zum Ausgleich nicht genutzt werden. Deizisau zeigte dann in der Schlussphase, warum man an den Aufstiegsplätzen schnuppern kann. Jede sich bietende Chance wurde fortan in einen Gegenstoß umgemünzt und die HSG-Trainer Rascher und Bühler sahen langsam ihre Felle davonschwimmen. Auch eine letzte Auszeit sollte daran nichts mehr ändern und der Gast nutzte die zum Teil voreiligen Abschlüsse der Heimmannschaft gekonnt aus und zog bis zum Schlusspfiff auf 36:29 davon.

Am Ende fiel die Niederlage sicher drei, vier Tore zu hoch aus. Dennoch kann man sagen, dass die Mannschaft der HSG Wi/Wi/Do endlich mal wieder über weite Strecken bewiesen hat, dass sie auch die vorderen Mannschaften ärgern kann. Wenn im nächsten Spiel auch die Defensive wieder mehr Zugriff bekommt, fährt man sicher nicht ganz chancenlos am 9. März zur HSG Langenau/Elchingen. Dennis Helmer

HSG Wi/Wi/Do: Lehrmann, Krieg; Corces (4), Baur, Müller (2), D. Schmid (2), Pfeilmeier, Heilig (2), K. Schmid (2), Schneider (5), Köller (5/3), Thrun (1), Schnepf (6).