Handball Neuer Coach soll Umbruch vorantreiben

Kuchen/Gingen / Steven Franzisi

Der Gingener tritt die Nachfolge des Trainergespanns Geiger/Ambrosch an, er gilt als ausgewiesener Fachmann mit beeindruckender Vita. Als Co-Trainer schaffte er mit den Frauen von FA Göppingen den Bundesliga-Aufstieg. 2006/07 stieg er zum Cheftrainer auf und führte Frisch Auf ins Halbfinale des DHB-Pokals. Zwei Jahre später übernahm er Drittligist Bietigheim und führte ihn bis in die Bundesliga. Anschließend stieg Gunzenhauser mit den Frauen der SG H2Ku Herrenberg als Trainer in die Zweite Liga auf, seit der Saison 17/18 ist er dort Sportlicher Leiter.

Mit der Verpflichtung Gunzenhausers setzt die SG Kuchen-Gingen ihren Weg fort, professionelle Strukturen und insbesondere ein übergreifendes Jugendkonzept zu etablieren. Neben seinem sportlichen Know-how bringt der neue Coach Erfahrung und ein weitreichendes Netzwerk mit.

Nach dem fast feststehenden Landesliga-Abstieg soll Gunzenhauser in der Bezirksliga den Umbruch weiter vorantreiben. Damit schließt sich für ihn wie für den Verein der Kreis: Seine Trainerkarriere begann beim TB Gingen. Gunzenhauser sieht in der jungen Mannschaft viel Potenzial und will gemeinsam mit Spielern und Verantwortlichen eine Identität entwickeln, für die der Handball der SG Kuchen-Gingen künftig steht.