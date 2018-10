Tennis Neue Namen auf der Bestenliste

Deggingen / Von Frank Höhmann

Manch einer erklomm am Samstagabend bei der Party im Clubheim den Thron, Benjamin Preusch vom TC Dettingen/Erms und Christian Leopold vom ETV Nürtingen gelang das bei der sportlichen Herausforderung des 14. Signum-Pro-Cups. Mit dem Duo haben sich beim Doppel-Turnier des TC Deggingen zwei neue Namen in die Bestenliste eingetragen. Das zu den Mitfavoriten zählende und an Position drei gesetzte Duo sicherte sich durch 6:1, 6:3 gegen die Sieger der Jahre 2015 und 2016, Maximilian Scheiter (Ingolstadt) und Robert Uwira (Konstanz) den Titel.

Die Turniersieger bestachen im Endspiel durch gute Returns und ein sauberes Volleyspiel und durften sich über 100 Euro und diverse Sachpreise freuen. Für Leopold war es der zweite Erfolg beim Degginger Doppelturnier. 2014 hatte er, damals unter seinem Geburtsnamen Übelhör und für den TSV Frickenhausen spielend, das Turnier mit anderem Partner schon einmal gewonnen.

Für die Gewinner des Vorjahres war im Halbfinale gegen die späteren Sieger Endstation. Tony Holzinger vom TC Kirchheim, zu seiner besten Zeit auf Position 328 der Weltrangliste vorgedrungen und damit der herausragende Akteur des Turniers, und sein Vereinskamerad Thomas Uhlig mussten nach wenigen Ballwechseln beim Spielstand von 0:2 aufgeben, als Uhlig die Achillessehne riss. Das zweite Semifinale endete zwar nicht vorzeitig, Spannung kam dennoch keine auf, zu dominant agierten Scheiter und Uwira, die Carsten Herzog und Axel Buess vom TC Ruit in etwas mehr als 50 Minuten 6:2, 6:2 abfertigten.

Ins Halbfinale waren alle vier gesetzten Turnierfavoriten ohne Niederlage eingezogen. Am spannendsten ging es in Gruppe vier zu. Moritz Gläß und Julian Kistenfeger vom TC Deggingen sowie Steffen Zeiss und Marcel Kroiß vom TC Schlat zwangen Herzog/Buess in den Match-Tie-Break, unterlagen dort aber 5:10 und 6:10. Scheiter/Uwira gaben in ihren drei Gruppenspielen keinen Satz und insgesamt nur acht Spiele ab. Preusch/Leopold ließen in drei Spielen nur fünf Spielverluste zu. Holzinger/Uhlig hatten lediglich beim 6:3, 7:5 gegen Andreas Epple (TC Weilheim) und Patrick Spalt (TC Owen) kritische Phasen zu bewältigen.

„Wir haben zum Ausklang der Sommersaison wieder ein schönes Turnier mit vielen tollen Ballwechseln erlebt“, bilanzierte Sepp Lecher von der TCD-Vorstandschaft bei der Siegerehrung. „Bei Königswetter“, ergänzte Turnierleiter Tobias Zacholowsky, der hofft, dass es im kommenden Jahr wieder mehr Frauenpower auf der Anlage gibt. Dieses Jahr hatten nur drei Paarungen gemeldet. Den Turniersieg verbuchten Carina Burger vom TC Deggingen und Amelie Gläß vom TC Rottenburg, die beide Matches gegen Anke Sonntag/Silke Altmann vom TC Deggingen sowie Renate Rueß/Anika Zell vom TC Ochsenhausen souverän für sich entschieden.