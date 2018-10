Handball Nervenstärke bewiesen

Heiningen / Hansjörg Ksis

Topspiele werden zumeist ihrem Anspruch nicht gerecht. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. So war es auch beim Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Heiningen und der SG Schozach-Bottwartal in der Handball-Oberliga der Frauen.

Beide Mannschaften zeigten hochklassigen Sport und unterstrichen damit ihre Spitzenposition in der Liga. Gehandicapt ging der TSV in dieses Spiel: Ronja Weißer und Jelena Djokic standen nicht zur Verfügung, während Pia Klages und Lisa Maier nur bedingt einsatzfähig waren – keine gute Voraussetzungen gegen die von Ex-Bundesligaspielerin Alisa Berger angeführten ­Gäste.

Aber die TSV-Frauen verkauften sich bis zur Halbzeit erstaunlich gut. Mit Einsatz und Engagement bot man den als Titelfavoriten gehandelten Beilsteinerinnen Paroli und hielt das Spiel ausgeglichen. Das war auch die ausgegebene Marschroute für die zweite Hälfte. Doch Schwächen im Abschluss ließen die Gäste innerhalb von zehn Minuten auf 19:13 davonziehen. Quo Vadis TSV, fragten sich dann viele der anwesenden Zuschauer in der gut besuchten Voralbhalle. Die Antwort gab die Mannschaft um Trainer Gerd Römer in eindrucksvoller Weise. Angeführt von der überragenden 15-fachen Torschützin Anna-Laura Vogl und den jetzt verstärkt eingesetzten Pia Klages und Lisa Maier kämpften sich die TSV-Frauen zurück ins Spiel.

Jetzt zahlte sich der breit aufgestellte Kader aus. Während die Gäste wenig Wechselmöglichkeiten hatten und immer mehr auf Alisa Berger angewiesen waren, konnte der TSV taktisch flexibler agieren. Vier Minuten vor dem Ende konnte Heiningen ausgleichen und hatte spätestens ab diesem Zeitpunkt die stärkere Physis aufzuweisen.

Der Spielerin des Abends, Anna-Laura Vogl, blieb es vorbehalten, in der 59. Minute das Spiel mit ihrem Tor zum 24:22 zu entscheiden. Die SG Schozach-Bottwartal kam zwar noch auf einen Treffer heran, zu mehr als dieser Ergebniskosmetik reichte es jedoch nicht.

Damit bleiben die TSV-Frauen in der Erfolgspur und belegen nun Platz vier. Aber Zeit zum Luft holen ist der Mannschaft nicht vergönnt. Am Donnerstag gastiert man im HVW-Pokal um 16 Uhr bei der SG Hofen/Hüttlingen. Am Samstag (18 Uhr) folgt die schwere Auswärtspartie bei der HSG Leinfelden-Echterdingen.

TSV Heiningen: Baars, Thiemann, Buchele; Vogl (15/6), Klages, Baumeister (3), Walter, Ullmann, Mohr, Raab, Kühnrich (1), Philipp (2), Maier, Scheel (3).