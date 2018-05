Tischtennis Nachwuchs sucht Sieger

Roßwälden / bn

Für die Ausrichtung des Verbandsfinales der Tischtennis-Mini-Meisterschaften im TTVWH hatte sich der TGV Roßwälden beworben und den Zuschlag bekommen. 112 Kinder spielten in sechs Altersklassen in der Raichberghalle Ebersbach um die Titel und bei den Mädchen und Jungen U10 sogar um einen Platz beim Bundesfinale in Trier. Alle bekamen ein T-Shirt und einen Verzehrgutschein. Zu Beginn des Turniers lief der Nachwuchs bezirksweise in die Halle ein und präsentierten so die 15 Bezirke des Verbands Württemberg-Hohenzollern. Nach der Vorrunde lieferten sich die Süßener Drittliga-Spielerinnen Katharina Sabo und Katharina Binder einen tollen Showkampf, der die Kinder begeisterte. Anschließend ging es mit den K.o.-Spielen der Altersklassen los, ehe die Siegerinnen und Sieger stolz ihre Preise und Pokale in Empfang konnten. Die Platzierungen sind zu finden unter www.tgv-rosswaelden.de. bn