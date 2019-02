Ringen Nachwuchs holt Medaillen

Dürbheim / ms/dh

In Dürbheim wurden die Württembergischen Jugend-Meisterschaften im griechisch-römischen Ringen ausgetragen. Für den SV Ebersbach gingen in der A-Jugend David Schneider, Henrik Roos und Ismail Tashuev. Schneider belegtete den 13. Platz. Roos kämpfte ebenfalls bis 55 kg und holte sich nach harten Kämpfen die Bronzemedaille. Tashuev startete bis 65 kg. Auch er zeigte gute Kämpfe und sicherte sich ebenfalls den dritten Platz.

In der C- Jugend startete Islam Tashuev bis 32 kg. Er zeigte bärenstarke Kämpfe und wurde verdient Württembergischer Meister, nachdem er zuvor schon den Titel im Freilstil geholt hatte.

In der B-Jugend gingen Luca Deininger, Moritz Hölz, Anvar Tashuev und Lenny Hetzinger auf Medaillenjagd. Lenny Hetzinger belegte in der Gewichtsklasse bis 41 kg den achten Platz. Ebenfalls den achten Platz sicherte sich Tashuev bis 52 kg. Hölz ging bis 68 kg an den Start und zeigte eine sehr souveräne und gute Leistung und erkämpfte sich den Meistertitel. Deininger startete bis 62 kg. Auch er zeigte sein ganzes Können und erkämpfte sich den ersten Platz. Auch er ist Doppelmeister, nachdem er letzte Woche im freien Stil Erster wurde. Deininger, Roos und Hölz bekamen dazu noch Einladungen für die Lehrgänge zu den Deutschen Meisterschaften. In der Mannschaftswertung belegte der SV Ebersbach den fünften Platz unter 34 Mannschaften.

Erfolgreichster Starter des TV Faurndau war der B-Jugendliche Marc Hieber, der in der Klasse bis 41 kg die Bronzemedille erkämpfte. In der A-Jugend bis 55 kg belegte Anwar Ghafou den 14. Platz. Bis 60 kg kam Lais Reingen auf den sechsten Platz, Ahmet Kabal wurde Siebter. Bis 80 kg belegte Jonas Wühr Platz sieben. ms/dh